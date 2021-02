21 febbraio 2021 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Stiamo orbitando attorno alla quota drammatica di 95mila vittime. Il mondo da un anno è in ginocchio". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Fb. "Ci sono vari tipi di varianti e questo ci deve preoccupare ed è anche il motivo per cui abbiamo accolto l'appello del presidente Mattarella sul costruire un governo unità nazionale".