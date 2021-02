21 febbraio 2021 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo tre quarti della popolazione che ancora non si è vaccinata. Allora io dico che non ci siamo ancora lasciati nulla alla spalle. L'emergenza è ancora in corso". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Fb. "Dobbiamo decidere se ne usciremo più forti o schiacciati. Tutto dipenderà da come spenderemo i soldi del Recovery fund".