Basket: qualificazioni EuroBasket 2022, Macedonia-Italia 87-78

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Si chiude con una sconfitta contro la Macedonia del Nord 87-78 l'avventura agli EuroBasket 2022 Qualifiers. Gli Azzurri, pur avendo già in tasca il pass per l'Europeo in qualità di Paese ospitante terminano in testa al Girone B davanti alla Russia, all'Estonia e agli stessi macedoni, che domani si giocheranno l'accesso all'Europeo in un vero e proprio spareggio contro gli estoni. Lo fa sapere la Federbasket. "Un percorso che si chiude - si legge nella nota- con quattro vittorie e due sconfitte in sei partite".

Per l'Italia si tratta della 38esima partecipazione alla massima competizione continentale su 41 edizioni a partire dal 1935. Il torneo del 2022, inizialmente previsto per il 2021 e rimandato a causa della pandemia, sarà organizzato congiuntamente da quattro Paesi: Italia (un girone al Forum di Assago a Milano) Repubblica Ceca (Praga), Georgia (Tbilisi) e Germania (Colonia). I tedeschi ospiteranno anche la fase finale prevista a Berlino.