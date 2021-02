21 febbraio 2021 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Io voglio restare nel Movimento 5 Stelle, io amo il Movimento 5 Stelle. Non mi vedo da nessuna altra parte, continuerò a lavorare". Lo dice la senatrice M5S, Barbara Lezzi, a In Mezz'ora in Più su Rai3.