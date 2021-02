Varese: sorpreso con due bici rubate, denunciato per ricettazione e resistenza

20 febbraio 2021 a

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Gli agenti del commissariato di Gallarate, in provincia di Varese, in collaborazione con i militari del Norm della locale compagnia carabinieri, hanno denunciato un giovane per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di ieri, il 20enne è stato sorpreso con due biciclette rubate da un garage di un'abitazione del centro di Gallarate. Vistosi scoperto, all'interno di un condominio di via Curtatone dove aveva trovato un nascondiglio per la refurtiva, ha tentato di dileguarsi ma è stato raggiunto e bloccato. Le bici sono state restituite al legittimo proprietario.