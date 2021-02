Usa: Biden dichiara stato calamità in Texas, 'aiuti federali per ondata gelo'

20 febbraio 2021 a

Washington, 20 feb. (Adnkronos) - Joe Biden ha dichiarato lo stato di calamità in Texas, colpito da un'eccezionale ondata di gelo polare e maltempo che ha provocato blackout per milioni di utenze elettriche ed ora 13 milioni di texani senza acqua potabile. Il presidente ha "ordinato che venga fornita assistenza federale agli sforzi delle amministrazioni statale e locale nelle aree colpire dalle tempeste invernali".

"L'assistenza potrà comprendere - prosegue il comunicato della Casa Bianca - in fondi per abitazioni temporanee e ristrutturazioni, prestiti agevolati per coprire la perdita di proprietà non assicurare ed altri programmi per aiutare gli individui e le imprese a riprendersi dopo gli effetti del disastro".

Biden, che intende recarsi in Texas nei prossimi giorni, è in contatto con i sindaci delle principali città, come Dallas, Austin e Houston per assicurarsi che abbiano accesso alle risorse federali, fanno sapere ancora dalla Casa Bianca.