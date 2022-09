Smog: De Corato, 'Pm10 ancora sopra la soglia, piano aria di Sala è aria fritta'

20 febbraio 2021 a

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Ancora sopra la soglia di guardia i livelli di Pm10 a Milano che hanno fatto registrare 73 milligrammo per metro cubo d'aria in viale Marche, 65 a Città Studi, 81 mg/mc in via Senato, 64 al Verziere, 75 a Pioltello. Insomma, Milano è soffocata dallo smog! È questa la svolta green auspicata dal sindaco Sala? Il piano aria di Sala è aria fritta". Commenta così gli ultimi dati di Pm10 rilevati dalle centraline di Arpa a Milano il consigliere comunale di Fdi a Milano, Riccardo De Corato.

"Sala ha puntato su piste ciclabili, aree a traffico limitato e monopattini, continuando a colpire gli automobilisti e spingendo i pendolari ad affollare i mezzi pubblici. Ebbene, quali sono i risultati? 276 incidenti in monopattino dal primo giugno 2021 a oggi (dati Areu), piste ciclabili vuote, mezzi pubblici affollati in piena pandemia e Pm10 alle stelle", conclude l'assessore regionale De Corato.