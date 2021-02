Smog: De Corato, 'assurdo riattivare Area C a Milano, aumenta rischio Covid'

20 febbraio 2021 a

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Il Comune di Milano ha annunciato che, in seguito all'aumento dei valori delle polveri sottili, riattiverà da mercoledì Area C. E' una decisione assurda perché porterà ancora più pendolari a rinunciare all'automobile e ad affollare i mezzi pubblici, aumentando il rischio di contagio da coronavirus". Così il consigliere comunale di FdI e assessore regionale, Riccardo De Corato, commenta l'annuncio di Palazzo Marino di riattivare Area C a partire da mercoledì 24 febbraio.

"Inoltre, non comporterà nessun vantaggio in termini di riduzione dell'inquinamento, come hanno già dimostrato i valori di Pm10 registrati nei periodi di lockdown", conclude De Corato.