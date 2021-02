Smog: De Chirico (FI), 'scelta irresponsabile riattivare Area C a Milano'

20 febbraio 2021 a

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "La riattivazione di Area C è assolutamente sbagliata perché il sovraffollamento dei mezzi pubblici rischia di far diffondere maggiormente il virus che con le varianti provenienti dall'estero è ancora più pericoloso. Per ridurre l'inquinamento dovuto da traffico automobilistico vanno cancellate le corsie ciclabili che, come dimostrato, congestionano maggiormente il traffico che produce smog". Lo afferma Alessandro De Chirico, consigliere di Forza Italia a Palazzo Marino, dopo l'annuncio del Comune di Milano che ha deciso di riattivare Area C da mercoledì 24 febbraio, con una rimodulazione degli orari a partire dalle ore 10 e fino alle ore 19.30.

"Ho proposto anche di rivedere gli orari scolastici: dalle 11 alle 18. Questo eviterebbe l'affollamento dei mezzi soprattutto nell'orario mattutino. Siamo in emergenza sanitaria, oltre al vaccino, serve la collaborazione di tutti", conclude De Chirico.