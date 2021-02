Smog: Comazzi (FI), 'riattivare Area C a Milano è scelta vergognosa'

20 febbraio 2021 a

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Come volevasi dimostrare la sinistra ha deciso di riattivare Area C, nonostante le criticità dovute all'emergenza sanitaria e all'affollamento dei mezzi pubblici. Una scelta vergognosa che va contro ogni norma di buonsenso". Così Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale della Lombardia, commenta la decisione del Comune di Milano di riattivare l'Area C.

"Pur di far cassa questa giunta è disposta a tutto, anche a creare enormi disagi ai cittadini che tra mille sacrifici fanno il possibile per continuare a lavorare. Ci opporremo con forza contro questa decisione sbagliata che danneggia milioni di milanesi e pendolari", conclude Comazzi.