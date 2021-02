Milano: Verdi sottoscrivono Sala su comunicazione non ostile

20 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - I Verdi appoggiano Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sulla volontà di fare campagna elettorale senza 'parole ostili'.

"Il sindaco Sala ha sottoscritto per la seconda volta il Manifesto della Comunicazione non Ostile per un uso consapevole del linguaggio in rete, sia da parte degli utenti, che da parte di chi ricopre cariche politiche e istituzionali. E questa volta ha firmato personalmente, come candidato Sindaco di Milano. Il Manifesto sarà 'la Carta Etica' della sua campagna elettorale, concentrata sui contenuti e sulle idee. Sottoscriviamo, condividendolo appieno, l'appello del sindaco Sala e ne saremo a nostra volta promotori", dichiarano i portavoce dei Verdi di Milano, Mariolina De Luca Cardillo e Andrea Bonessa e la coportavoce nazionale della Federazione dei Verdi Elena Grandi.

"Siamo convinti che il rispetto nei confronti delle donne e degli uomini, dei compagni di strada e degli avversari politici parta proprio dalle parole e che anche l'uso gentile delle parole sia espressione dell'ecologia della politica, che da sempre contraddistingue l'operato dei Verdi".