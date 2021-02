Messina: Gdf sequestra oltre 39 mila giocattoli senza requisiti di sicurezza

20 febbraio 2021 a

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - I militari della Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, nei giorni scorsi, hanno sottoposto a sequestro 39.390 giocattoli di carnevale ed altri articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal “Codice del Consumo”, nonché circa 1.000 capi recanti marchi contraffatti, per un valore complessivo di oltre 50 mila euro. L'operazione rientra nell'ambito di un incisivo piano di interventi eseguito dalle Fiamme Gialle dei Reparti dipendenti dal Gruppo di Messina e dal Gruppo di Milazzo. Complessivamente, sono stati eseguiti 14 interventi, nel corso dei quali sono state contestate violazioni amministrative nei confronti di 6 soggetti, titolari di esercizi commerciali dove sono stati rinvenuti gli articoli non conformi alle norme in materia di sicurezza prodotti, con conseguente segnalazione dei titolari alla Camera di Commercio di Messina per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative, nonché segnalati all'Autorità Giudiziaria di Messina e di Barcellona Pozzo di Gotto 3 persone, responsabili della commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti.

Nel dettaglio, i finanzieri del Gruppo di Messina hanno sequestrato 460 articoli carnascialeschi, di cui, 340 privi del marchio CE e 120 privi di idonea etichettatura e delle prescritte “Avvertenze” ed informazioni di sicurezza, necessarie a consentire agli utenti finali una valutazione circa gli eventuali effetti dannosi. Ancora, le confezioni risultavano prive delle prescritte informazioni in lingua italiana sulle caratteristiche, dimensioni e componentistiche delle parti presenti, nonché sulle modalità di utilizzo.

Nel corso di un altro intervento, invece, sempre i finanzieri peloritani hanno sequestrato ad un ambulante 360 capi d'abbigliamento e calzature, recanti noti marchi risultati contraffatti, segnalando il responsabile alla Procura della Repubblica di Messina, per il reato di contraffazione.