M5S: Partito radicale, 'Virginia Saba collabora saltuariamente e gratis con Radio'

20 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Onde evitare che, con professionalità certificata dall'ordine del disordine dei giornalisti, si continuino a scrivere stupidaggini, si precisa che Virginia Saba non conduce una rubrica ma collabora saltuariamente e gratuitamente con Irene Testa. Che, quando Virginia ha manifestato l'intenzione di collaborare, ne siamo stati felici come lo siamo ogni volta che qualcuno ci vuole aiutare. Ricordiamo a chi oggi si attorciglia intorno a stupide dietrologie che erano loro, o colleghi delle loro testate, a far parte delle chat riservate di Rocco Casalino quando era potente. Contestato durante il Conte uno da sinistra, nel Conte due da destra e oggi da destra a sinistra. È il noto comportamento dei lacchè di regime". E' quanto si legge in una nota del Partito radicale.

"Domani -prosegue il comunicato- a partire dalle ore 17 nella consueta conversazione domenicale di Maurizio Turco, segretario del Partito radicale, con Enrico Salvatori, si parlerà, tra l'altro, dell'intervista fatta da Irene Testa e Virginia Saba a Rocco Casalino".