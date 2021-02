Governo: sondaggio Ipsos, Draghi 'star' con indice gradimento a 69

20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Il neopresidente del Consiglio Mario Draghi parte con il vento dell'opinione pubblica in poppa, infatti il 60% degli italiani esprime una valutazione positiva sul premier, per il 27% è negativa e il 13% sospende il giudizio. Le valutazioni positive prevalgono in tutti gli elettorati con l'eccezione dei pentastellati che si dividono esattamente a metà". Si legge nell'ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera.

"L'indice di gradimento (calcolato escludendo coloro che non si esprimono) è pari a 69 e, considerando i premier che si sono succeduti negli otto precedenti esecutivi al loro insediamento, si colloca al secondo posto preceduto solo da Mario Monti (73). Il governo fa registrare un gradimento inferiore: 54% dà un voto positivo, 33% negativo e 13% non si esprime. I giudizi negativi prevalgono solo, sia pure di poco (47 contro 45), tra gli elettori del M5S (che è nella maggioranza), mentre tra quelli di FdI (che è all'opposizione) prevalgono quelli positivi (56 contro 38)".

"I primi vedono ridimensionato il loro peso nella nuova maggioranza 'extralarge', mentre i secondi oltre ad esprimere soddisfazione per la fine del governo Conte 2 sembrano apprezzare l'ingresso dei due (ex?) alleati di centrodestra, Lega e Forza Italia. Il consenso ampiamente prevalente va ricondotto non solo al prestigio e alla competenza di Draghi, particolarmente apprezzati in una fase drammatica per il Paese, ma anche al bacino elettorale complessivo delle forze della nuova maggioranza che risulta nettamente più ampio rispetto ad altri governi".