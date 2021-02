Elezioni: Lonardo, 'decidere a breve data Comunali'

20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Presenterò una interrogazione parlamentare, in Senato, al presidente del Consiglio ed al ministro degli Interni per conoscere la data delle elezioni comunali e provinciali. Per sapere se verrà rispettata la data naturale di primavera oppure, a causa della presenza stagnante del Coronavirus, le votazioni saranno rinviate all'autunno. Per chiedere, infine, se non si ritenga di prendere una decisione definitiva a breve, onde evitare incertezze e problemi amministrativi, che finiscono per ripercuotersi sui cittadini”. Lo annuncia la senatrice del Gruppo Misto Sandra Lonardo.