20 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "In occasione della prima giornata nazionale dei Camici bianchi non servono parole, ma fatti concreti e interventi strutturali che rendano il sistema sanitario nazionale più forte e in grado di affrontare ogni tipo di emergenza". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Laura Stabile.