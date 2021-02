Covid: Rizzotti (Fi), 'onorare professione sanitaria rafforzando sistema'

20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "La Giornata nazionale dei Camici bianchi è un'occasione per esprimere gratitudine ai tanti operatori sanitari che quest'anno sono stati impegnati nella lotta contro il covid, spesso contagiandosi senza mai per un solo istante abbandonare la prima linea". Lo afferma Maria Rizzotti, vicecapogruppo di Fi al Senato.

"A tutti gli operatori della sanità -aggiunge- va la nostra riconoscenza per il lavoro eccezionale che hanno fatto in questi drammatici mesi di emergenza pandemica e che fanno quotidianamente, garantendo a ognuno di noi il diritto alla salute, sancito dalla nostra Carta costituzionale. E' per questo che dobbiamo onorare la professione sanitaria, tutelando i nostri medici e gli operatori del settore, rafforzando e riorganizzando il sistema sanitario italiano, garantendo il turn over, migliorando le strutture ospedaliere e mettendo questi professionisti nelle condizioni di lavorare bene. Solo se sapremo sostenerli adeguatamente potremo avere una struttura sanitaria nazionale all'altezza e in grado di fronteggiare ogni situazione emergenziale futura".