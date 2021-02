Covid: Regione Lombardia invia sanitari in aiuto dell'Umbria

20 febbraio 2021 a

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Un contingente di 19 sanitari, di cui 7 medici anestesisti/rianimatori e uno pneumologo, e 11 infermieri delle Asst lombarde, partirà tra oggi e domani per prendere servizio nelle strutture sanitarie dell'Umbria particolarmente sotto pressione a causa dell'espansione del virus". Lo comunicano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il vice presidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. Il contingente sarà accompagnato da Guido Bertolaso, in qualità di consulente della presidente dell'Umbria Donatella Tesei per l'Emergenza Covid.

"Nonostante il periodo di difficoltà - dichiarano presidente e vicepresidente - Regione Lombardia mette a disposizione il proprio personale sanitario, che ben conosce la drammaticità della situazione in cui si trovano i colleghi dell'Umbria, per trasferire l'esperienza maturata e le buone pratiche acquisite nella gestione della pandemia". Regione Lombardia, continuano Fontana e Moratti "ha risposto con grande senso di solidarietà e responsabilità alla richiesta di aiuto urgente della Regione Umbria per un invio immediato di personale medico e infermieristico nei loro ospedali in gravissima difficoltà, in particolare per quanto riguarda le terapie intensive, a dimostrazione che solo con spirito di unità e solidarietà il Paese intero riuscirà a superare questo difficile momento".

Il contingente sarà operativo dopodomani, lunedì 22, negli ospedali di Perugia e Spoleto con un periodo di comando temporaneo di due-tre settimane.