Covid: Pavia, organizza 'single party' con 120 persone, locale chiuso

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - La polizia di Pavia, insieme agli uomini dell'Arma e della polizia locale, hanno sanzionato ieri pomeriggio il titolare di un locale che aveva organizzato un evento aperto al pubblico, pubblicizzandolo tramite i social.

Un 'single party' a cui all'arrivo delle divise stavano partecipando 120 giovani, 46 dei quali minorenni, intenti a consumare bevande ai tavoli mentre un deejay si occupava della musica dal vivo. Il titolare ha provato a giustificarsi riferendo di essere stato contattato da una persona per festeggiare il suo compleanno, ma gli accertamenti hanno fatto emergere che l'evento era stato organizzato.

Il titolare è stato sanzionato per la somministrazione di alcoolici a minori, per la mancata esposizione del cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale, per il non rispetto del distanziamento. Inflitta la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.