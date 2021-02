Covid: Napoli, 'ringraziare personale sanitario migliorando condizioni'

20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Una grande democrazia ha un solo modo per dire grazie al personale sanitario: migliorare le condizioni di lavoro, disporre in ogni ospedale delle migliori tecnologie, e riconoscere un miglior trattamento economico". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Cambiamo.

"Negli ospedali italiani-ricorda- mancano circa 30mila infermieri e il turn over dei medici è fermo da molti anni. Una sanità pubblica e universale dovrebbe essere il biglietto da visita di ogni democrazia, anzi è il termometro che misura la qualità di quella democrazia. E in Italia, in questi mesi, abbiamo potuto misurare la scarsa qualità del nostro sistema. Salvato soltanto dall'eroismo di medici e infermieri. Come però diceva qualcuno, la democrazia non deve mai avere bisogno di eroi".