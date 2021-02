Covid: Giani, 'In prossimo Dpcm criteri trasparenti e oggettivi per Rt'

20 febbraio 2021 a

a

a

Firenze, 20 feb. - (Adnkronos) - "Stasera ci saranno delle riunioni importanti, soprattutto quella alle 17 tra i vari governatori: voglio che il prossimo Dpcm, che regolerà per un mese la situazione, abbia elementi di trasparenza sui contagi, perché sono convinto che quando ci sono dei numeri oggettivi la gente poi sopporta anche meglio, mentre quando vede aspetti di eccessiva discrezionalità, come mi sembra emerga per l'Rt, naturalmente prova più disagio". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una diretta sui suoi canali social.

Per dimostrare la necessità di criteri più oggettivi per definire le zone delle regioni, Giani ha paragonato i numeri odierni sull'epidemia della Toscana, attualmente in zona arancione, e della Lombardia "che stamani ha più di 3.700 nuovi casi ed è ancora zona gialla". Il presidente della Toscana ha osservato che "è vero che la Lombardia ha tre volte il numero di abitanti della Toscana, ma è anche vero che il rapporto tra 953 nuovi casi della Toscana e 3.700 della Lombardia è uno a quattro: quindi, se noi siamo in zona arancione quasi al limite del rosso, altre regioni sono in zona gialla avendo dal punto di vista dei contagi e delle terapie intensive delle posizioni molto superiori alla nostra, e questo voglio che a livello nazionale si chiarisca".