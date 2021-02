20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "In questa prima #GiornataDeiCamiciBianchi il mio pensiero va a tutti i lavoratori del settore sanitario che hanno sacrificato la loro vita e a tutti quelli che stanno combattendo con coraggio e abnegazione in prima linea contro il Covid19. Non vi ringrazieremo mai abbastanza". Lo scrive su twitter il ministro Federico D'Incà.