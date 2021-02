Biathlon: mondiali, oro Norvegia e Italia sesta in staffetta maschile di Pokljuka

20 febbraio 2021 a

Pokljuka, 20 feb. (Adnkronos) - Ancora una volta l'Italia si gioca il podio all'ultimo poligono, succede nella staffetta maschile, impegnata a Pokljuka, in Slovenia, dove dopo il buon lancio di Didier Bionaz e la tenuta di Lukas Hofer, il giovane Tommaso Giacomel mette in campo un'ottima frazione, pur segnata da qualche errore di troppo, ma riesce a dare il cambio a Dominik Windisch in quarta posizione con il podio alla portata. Windisch parte bene, è perfetto nella prima serie di tiri ed è in lotta per una medaglia. Poi, all'ultima serie di tiri sbaglia tutto e prende una penalità che sarà determinante ai fini del piazzamento finale in sesta posizione.

La vittoria va alla Norvegia, nettamente superiore a tutti, che termina con il tempo di 1h12'27″4, con otto ricariche, e stacca di 33″1 la Svezia che va in argento. Il bronzo è della Russia, con cinque ricariche e un distacco di 50″9.

L'Italia è sesta, come detto, con due penalità e 14 ricariche, e paga uno svantaggio di 1'35″5, anche se nel finale, Windisch riesce a ridurre il margine dai vincitori e a scavalcare la Germania.