Banche: studio Uilca, in anno Covid persi quasi 10 miliardi (2)

(Adnkronos) - Lo studio ha messo sotto la lente i risultati di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Banco Desio, Crédit Agricole, Cassa di Risparmio di Bolzano, Volksbank e Banca Popolare di Sondrio.

"Finora il sistema del credito pare dia segnali di contenimento degli effetti negativi", commenta Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca. Secondo Roberto Telatin, autore dell'analisi, “nel settore del credito devono essere attentamente monitorate le rettifiche su crediti, che rappresentano un indicatore di come procede l'economia e che per i dodici istituti di credito presi in esame, con un valore totale pari a 12,7 miliardi di euro nel 2020, rischiano di essere una zavorra per il rilancio dell'economia".

L'incremento di circa 4,7 miliardi di euro di rettifiche rispetto al 2019 non è purtroppo che un anticipo “dell'inverno finanziario” che si prospetta se non si uscirà dall'emergenza sanitaria e dall'incertezza che si è determinata. In questo contesto, decisioni come quella del Calendar Provisioning, con norme più stringenti sulla categorizzazione dei crediti in sofferenza, "possono avere effetti di grande impatto sulle banche e sulle possibilità di erogare credito alle imprese". Per questo, aggiunge osserva Furlan, "come Uilca avevamo chiesto di rimandarne l'applicazione".