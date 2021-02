20 febbraio 2021 a

Firenze, 20 feb. - (Adnkronos) - In base agli accertamenti effettuati dalla Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze la scossa di terremoto delle 15.55, segnalata in zona Firenze, è avvenuta in Mugello, con epicentro nell'area di Borgo San Lorenzo. La popolazione ha avvertito la scossa.