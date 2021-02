20 febbraio 2021 a

Firenze, 20 feb. - (Adnkronos) - La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 15.55 la rete di monitoraggio dell'Ingv ha registrato una scossa sismica di magnitudo tra 2.9 e 3.4 con epicentro in zona Firenze. La scossa è stata avvertita dalla popolazione.

Non si segnalano danni. Sono in corso le verifiche da parte della Sala operativa in collaborazione con le altre sale operative istituzionali