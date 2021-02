Pd: Fedeli, 'in Direzione risposte da gruppo dirigente, su donne errore politico enorme'** (2)

20 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Insomma, si prospetta una resa dei conti in Direzione con il gruppo dirigente? "No, non uso la parola 'resa dei conti'. Il gruppo dirigente deve motivare quanto accaduto, ma il punto non è la 'resa dei conti' ma una profonda e seria riflessione politica perché ne va della funzione democratica del partito. Abbiamo chiesto tutte insieme una Direzione politica su questo e la Direzione sarà aperta dal segretario".

La sua collega senatrice, Valeria Valente, lancia la proposta di una 'corrente femminista' nel Pd. Che ne pensa? "Credo che la Valente abbia posto una tema che ci interroga tutte. Io non ho mai avuto un comportamento neutro, sin da quando lavoravo nel sindacato. Sono sempre stata una femminista. Chi svolge una politica neutra, mantiene le discriminazioni di genere. Penso che quella della Valente sia una proposta di cui conviene discutere".