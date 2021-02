Calcio: Serie A, Lazio-Sampdoria 1-0, all'Olimpico decide un gol di Luis Alberto**

20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Tredicesima vittoria in campionato per la Lazio che all'Olimpico piega 1-0 la Sampdoria agganciando momentaneamente la Roma al quarto posto in classifica con 43 punti. A decidere l'anticipo della 23esima giornata, che precede l'impegno dei biancocelesti in Champions contro il Bayern Monaco, la rete di Luis Alberto al 24'. Resta ferma a 30 punti la squadra blucerchiata all'11esima sconfitta. (segue)