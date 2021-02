Varese: sorpreso con oltre 150 grammi di cocaina, arrestato

19 febbraio 2021 a

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Busto Arsizio, in provincia di Varese, un uomo di 32 anni, cittadino albanese irregolare in Italia, per spaccio di droga. Gli agenti, dopo averlo seguito, lo hanno bloccato mentre era alla guida della sua auto. Nelle sue tasche sono state trovate 24 dosi di cocaina, mentre nella sua abitazione altre 35 dosi e 100 grammi, per un totale di 150 grammi. Il 32enne è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 5mila euro in contanti.