Sud: Veronese (Uil), 'bene Ue su decontribuzione, ora Inps faccia presto'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "È una buona notizia l'approvazione della Commissione Europea sulla decontribuzione al Sud (fiscalità di vantaggio). Di fatto la Commissione Ue riconosce tale misura fondamentale per rendere resiliente il sistema produttivo nel Mezzogiorno e per tutelare i livelli occupazionali, dando in questo modo certezze a lavoratori e imprese nel medio periodo. Ora auspichiamo che il Ministero del Lavoro e l'Inps facciano in fretta ed emanino le istruzioni operative per rendere fruibile l'esonero contributivo". Ad affermarlo in una nota è Ivana Veronese, la segretaria confederale della Uil.