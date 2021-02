SNAI – Serie A: Milan, derby a rischio . La fuga dell'Inter si gioca a 2,00

19 febbraio 2021 a

Milano, 19 febbraio 2021

Il momento opaco dei rossoneri mette in salita la stracittadina: l'«1» rossonero è dato ad alta quota, 3,60. Sfida-gol tra Lukaku e Ibrahimovic, il belga in leggero vantaggio. Eriksen, un'altro gioiello su punizione vale 15 volte la giocata, Calhanoglu risponde a 18.

Derby-scudetto, come ai bei tempi. La Milano calcistica si riprende la scena dopo anni incerti e celebra domenica pomeriggio un match ad altissima tensione emotiva. A dispetto dell'equilibrio in classifica (Inter prima con un punto di vantaggio), le quote SNAI pendono in maniera piuttosto evidente verso la sponda nerazzurra, con il «2» che vale 2 volte la scommessa. Evidente il gap con l'«1» rossonero, che viaggia a 3,60, così come il pareggio. Le due squadre si sfidano di nuovo neanche un mese dopo il derby di Coppa Italia, vinto 2-1 dall'Inter con la rete su punizione al 90' di Eriksen. In campionato, l'ultimo riferimento è il match di andata, che invece è andato al Milan, con punteggio speculare (2-1), in quello che è peraltro l'unico successo del Diavolo nelle ultime tre stagioni, caratterizzate per il resto da ben cinque vittorie interiste. Nei tre derby con Pioli in panchina, il Milan ha sempre chiuso il primo tempo in vantaggio, dato coerente con l'andamento delle due squadre: mentre i rossoneri sono al primo posto della classifica calcolata al termine dei primi tempi, l'Inter occupa la settima piazza. Al riguardo, un altro «1» rossonero al 45' si gioca a 3,90, l'ipotesi contraria (Inter in vantaggio) è a 2,55.

“Nemici” da derby - Riflettori puntati sul gran duello Ibrahimovic-Lukaku. Entrambi sono uomini-derby: Ibra ha fatto gol 5 volte nelle ultime 3 stracittadine, il belga ha timbrato 4 volte nelle ultime 4. SNAI li mette quasi sullo stesso piano: leggerissimo favore per l'interista, il cui gol è dato a 2,25. Ibra segue a ruota, a 2,50. Quanto agli altri, una nuova punizione vincente di Eriksen vale 15 volte la scommessa. La stessa soluzione per lo specialista rossonero Calhanoglu è data a 18.

Atalanta-Napoli da «1» - Uscito a pezzi dal turno di Europa League, il Napoli è atteso domenica da un match a dir poco complicato a Bergamo. Il pronostico SNAI è sbilanciato sull'«1» dell'Atalanta, offerto a 1,85. Influisce anche il freschissimo ricordo del confronto in Coppa Italia, terminato con il netto successo casalingo dei nerazzurri (3-1) nella semifinale di ritorno. Il blitz esterno di Gattuso è un'ipotesi da 3,90, il pareggio è quasi sullo stesso piano, a 3,85.

Benevento, brutto 2021 - Il posticipo domenicale vede al Vigorito il match tra Benevento e Roma. Il problematico 2021 dei padroni di casa (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte) e l'ombra del 5-2 romanista dell'andata spingono in basso il «2», che scende fino a 1,55. I tre punti del Benevento sono ad alta quota, 5,25, improbabile anche il pareggio a 4,50. Domani, il Genoa prova a continuare la serie positiva (4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6) nell'incontro casalingo con il Verona. Quote equilibrate, con il segno «1» (2,70) leggermente più basso del «2» (2,85). Il pareggio è più di un'ipotesi, per questo si presenta leggermente sottotraccia, a 3,00. Dopo la sconfitta con l'Inter a San Siro, la Lazio prova a riprendere la marcia verso la zona Champions. Biancocelesti da «1» (1,67) con la Sampdoria (4,75), che comunque ha vinto 3 delle ultime 5 partite.

