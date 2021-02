Schneider Electric presenta una soluzione integrata ed interoperabile per il settore Healthcare

19 febbraio 2021 a

(Stezzano BG 19 febbraio 2021) - • Garantire la disponibilità e energia e la protezione del personale

• Monitoraggio di sistemi elettrici e ambientali, segnalazione immediata di allarmi, registrazione eventi ai fini di tracciabilità con l'integrazione in EcoStruxure for Healthcare

Stezzano (BG), 19 febbraio 2021 - Se c'è un ambiente in cui la disponibilità continua di energia e la prevenzione tempestiva di potenziali problemi è critico, certamente è la sala operatoria. Con il supporto delle tecnologie digitali oggi è possibile creare soluzioni innovative, in grado di rispondere in maniera efficace e scalabile secondo le necessità a queste esigenze.

Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, presenta oggi una soluzione integrata, che parte dal quadro elettrico a neutro isolato, per garantire la disponibilità di energia e la protezione delle persone nelle sale operatorie; la soluzione è inserita nella piattaforma integrata EcoStruxure ™ for Healthcare, sviluppata appositamente per il settore sanitario per offrire maggiore sicurezza, qualità dei servizi sanitari, efficienza finanziaria ed operativa.

La soluzione mette a disposizione informazioni di stato e diagnostiche al personale sul posto o a staff da remoto in modo tempestivo e sicuro e si basa su un'architettura ad elevate performance, con componenti progettati, fabbricati e testati da Schneider Electric in conformità con le più rigorose norme di sicurezza elettrica, tra cui IEC 60364-7-710. Essa consente il monitoraggio in tempo reale dei sistemi elettrici e ambientali delle sale operatorie, con segnalazione immediata dei guasti al personale medico e di manutenzione, e registrazione di tutti gli eventi a fine di tracciabilità.

Alla base della soluzione c'è il quadro elettrico BT Prisma IT-M per sistemi a neutro isolato, concepito per proteggere gli operatori dal contatto diretto con i componenti in tensione e eliminare le interferenze elettromagnetiche (norme IEC 60364-4-44, IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-3).

Tutti i componenti del quadro sono predisposti alla comunicazione in protocollo aperto verso sistemi di supervisione. Sfruttando i software di EcoStruxure Power e EcoStruxure Building sarà possibile ottenere le massime prestazioni della soluzione tramite moduli specialistici per il monitoraggio dell'isolamento e delle sorgenti di backup.

La soluzione è disponibile in tre versioni, garantendo scalabilità ed interoperabilità.

• Una soluzione tradizionale, che offre funzionalità semplici di monitoraggio dei trasformatori di isolamento (con allarmi visivi e sonori per il personale medico in sala operatoria), ed è comunque predisposta per connettività Ethernet al fine di condividere i dati con dispositivi Modbus o software di supervisione

• Una soluzione avanzata supportata dai software EcoStruxure™ Power, con funzioni di monitoraggio, allarme e localizzazione dei guasti per il personale medico e per lo staff di supervisione e manutenzione, completa di acquisizione dei dati eventi per fini di diagnostica, manutenzione, tracciabilità, conformità

• Una soluzione completa e scalabile che va oltre la sala operatoria, integrandosi con i sistemi di edificio che regolano l'intero ambiente ospedaliero, supportata dalla piattaforma EcoStruxure™ for Healthcare.

