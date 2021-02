Sansepolcro: 50 intossicati dal sushi, denunciati i tre gestori di un ristorante cinese

19 febbraio 2021 a

a

a

Arezzo, 19 feb. - (Adnkronos) - Quasi 50 persone sono state colpite da una sospetta tossinfezione dopo avere consumato del cibo d'asporto, in particolare sushi, prelevato in un ristorante di cucina orientale nel comune di Sansepolcro (Arezzo). I carabinieri della compagnia biturgense hanno svolto le indagini coadiuvati dal dipartimento di prevenzione di sicurezza alimentare della Asl accertando che i pasti sospetti sarebbero tutti riferibili a cibi a base di pesce consumati nella giornata di sabato 13 febbraio. E' ancora in fase di definizione quale sia effettivamente l'alimento specifico che avrebbe causato i malori nella clientela.

Al termine dell'indagine, i carabinieri hanno denunciando per lesioni personali aggravate tre cittadini cinesi residenti in Italia, tra Toscana, Umbria e Lombardia, soci e gestori del ristorante sotto accusa.

Il primo accesso presso la struttura è avvenuto nelle ore immediatamente successive ai fatti, per effettuare il blocco sanitario e degli alimenti e degli ingredienti di difficile tracciabilità, nonché al fine di campionare le pietanze potenzialmente nocive. I carabinieri hanno proceduto inoltre a collezionare i numerosi certificati medici delle vittime recatesi presso gli ospedali di Sansepolcro, Città di Castello e Arezzo con sintomi da intossicazione. A decine si sono poi recati in caserma per sporgere querela per il danno subito. L'accertamento si è concluso oggi quando i militari insieme ai tecnici della Asl hanno apposto i sigilli al ristorante sospendendo temporaneamente l'attività.