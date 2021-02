Pari opportunità: Casellati, 'da leadership femminile creatività e coraggio'

19 febbraio 2021 a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Creatività e coraggio! Così vorrei sintetizzare il valore aggiunto della leadership femminile che la rende vincente ma, soprattutto essenziale per tutta la società". Lo sottolinea il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio inviato alla presentazione del libro della senatrice paola Binetti 'La leadership femminile.

"Tenacia, determinazione, competenza e professionalità. Con queste qualità, dimostrate sul campo, le donne -afferma ancora Casellati- hanno raggiunto straordinari traguardi. Nelle professioni come nelle imprese. Nella cultura come nelle Istituzioni. Occorre però oggi un salto di qualità. Incoraggiare e sostenere un percorso di cambiamento culturale. Un cambiamento che parta da un nuovo concetto di parità. Non più una rincorsa dell'uomo sul piano dell'affermazione professionale, ma una ridefinizione vera e profonda di ruoli e responsabilità. Dalla famiglia al lavoro sino alla società tutta".