Milano: due donne aggredite in centro, fermato 25enne

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Un uomo di 25 anni, cittadino del Gambia, è stato fermato dalla polizia locale a Milano, con l'accusa di aver aggredito nei giorni scorsi due donne in piazza San Fedele, in pieno centro a Milano. Dopo il riconoscimento da parte delle vittime, una cittadina cubana e una albanese, la Procura ha disposto il fermo del 25enne per i reati di lesioni e rapina. Nel corso dell'ultima aggressione, avvenuta il 15 febbraio, il 25enne aveva picchiato la vittima, rubandole il cellulare. Nelle tasche del giubbotto, inoltre, sono stati trovati sei telefoni.

“L'impegno e la professionalità dei nostri agenti hanno permesso di fermare il presunto responsabile di due aggressioni a due donne", commentano la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, e il comandante della polizia locale Marco Ciacci. "Atti violenti ai danni di donne fragili, al contrasto dei quali la polizia locale lavora con determinazione e impegno. I nostri agenti sono intervenuti con grande professionalità per prestare soccorso alle vittime e nei giorni seguenti con indagini approfondite, con l'obiettivo di assicurare alla giustizia quanti sono responsabili di reato e per evitare che le violenze possano ripetersi”.