Governo: donne e Sud in quota sottosegretari, verso Cdm lunedì/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - I 5 Stelle, nella partita del sottogoverno, pagheranno anche lo scotto per l'emorragia di parlamentari M5S legata al voto di fiducia: il 'pacchetto' di sottosegretari, per i grillini, passa infatti da 13 a 11. L'elenco si è ristretto, la competizione sale. Al dicastero del Lavoro, guidato dal dem Andrea Orlando, i pentastellati lavorano per far spazio a uno dei loro, soprattutto per puntellare il reddito di cittadinanza. Tra i nomi che rimbalzano, quello della deputata Maria Pallini, nel team del futuro proprio come 'facilitatrice' delle tematiche sul lavoro.

Per lo Sviluppo economico si fa largo un'altra donna: l'ex membra del direttorio grillino Carla Ruocco. Ma per approdare a via Veneto, la parlamentare di origini campane dovrebbe lasciare la presidenza della commissione di inchiesta sulle banche, il che aprirebbe una nuova partita in Parlamento e rischierebbe di generare ulteriore dissenso nei 5 Stelle, già sull'orlo di una crisi di nervi.

L'ex viceministro Giancarlo Cancelleri potrebbe essere confermato ai Trasporti, ma non è escluso che lasci per il dicastero del Sud, un passaggio che suonerebbe tuttavia come una deminutio. Sulla rampa di lancio, sempre per il dicastero guidato da Mara Carfagna, la deputata Gilda Sportiello. All'Interno, dopo il passo indietro di Crimi che ieri si è congedato dallo staff del Viminale, dovrebbe tornare a spuntarla Carlo Sibilia. Pierpaolo Sileri potrebbe restare con Roberto Speranza alla Salute, per la Scuola 'scalpita', stando almeno ai rumors interni, Luigi Gallo, ma potrebbe spuntarla anche l'ex sottosegretario alla Cultura nel primo governo Conte Gianluca Vacca, una vita spesa nella scuola.

Alla Difesa ci potrebbe essere il ritorno di Angelo Tofalo, che aveva già rivestito il ruolo di sottosegretario nel primo governo Conte, ma altro nome che rimbalza è quello del giovanissimo Luigi Iovino. Un'altra possibile new entry è Luca Carabetta, tra i nomi indicati da Capital tra gli under 40 più impegnati per un futuro migliore: per lui potrebbe aprirsi uno spazio al ministero dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale capitanato da Vittorio Colao. La senatrice Alessandra Maiorino potrebbe approdare al dicastero per le disabilità. Infine, per affiancare Luigi Di Maio alla Farnesina nel Movimento se la giocano in due, due ex: la viceministra Emanuela Claudia Del Re o Manlio Di Stefano.

Nelle forze di centrosinistra gli occhi sono tutti puntati sul Pd. In particolare, sulla discussione interna sul ruolo delle donne. Nicola Zingaretti ha convocato una Direzione la prossima settimana, il 25, con un Odg specifico su questo tema che accoglie le indicazioni della Conferenza delle donne. Molte donne dem, però, sollecitavano una riunione dei vertici prima delle scelte per il sottogoverno. Il segretario, comunque, ha già preso pubblicamente l'impegno a mettere la questione di genere al centro del dibattito politico dem, più che ridurla a una questione di posti. In ogni caso, in casa Pd molti scommettono che saranno diverse le donne nella prossima tornata di nomine governative. A partire dalle uscenti: Marina Sereni (Esteri), Anna Ascani (Scuola), Sandra Zampa (Salute), Simona Malpezzi (Rapporti con il Parlamento), Lorenza Bonaccorsi (Cultura), Francesca Puglisi (Lavoro) Alessia Morani (Mise).

Ma nel 'totosottosegretari' dem ci sono anche Marianna Madia (Economia o Innovazione tecnologica), Valeria Valente (Giustizia) e Titti Di Salvo. Comunque nel Pd c'è chi pensa che non si possa garantire continuità al già lavoro fatto senza confermare alcune pedine chiave come Antonio Misiani (viceministro al Mef uscente) e Andrea Martella (sottosegretario all'Editoria, per il quale si parla anche della delega allo Sport). Per Leu, come per gli altri 'piccoli' come Maie, +Europa, centristi, Autonomie, potrebbe esserci un sottosegretario. Forse due per Iv, e tra i nomi che circolano ci sono quelli di Lucia Annibali (Giustizia) e Gennaro Migliore.