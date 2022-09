Ex Ilva: Fontana (Confindustria Puglia), 'bene che Giorgetti abbia subito preso posizione'

19 febbraio 2021 a

Bari, 19 feb. (Labitalia) - "Sono felicissimo che il ministro Giorgetti, ministro della Repubblica, abbia subito preso posizione su vertenze importantissime come quella dell'ex Ilva". E' quanto dichiara ad Adnkronos/Labitalia, Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, a cui aderisce tra l'altro anche Arcelor Mittal.

"L'ex Ilva rappresenta per il territorio una bomba ambientale, economica e sociale su cui si gioca una sfida decisiva il governo italiano: l'Italia è la seconda potenza manifatturiera d'Europa. Come potremmo fare a meno dell'acciaio? E lo dico da cittadino prima ancora che da industriale", aggiunge Fontana.

"Il fatto che lo Stato si impegni in prima persona -commenta Fontana- è un fatto estremamente positivo così come è positivo che siano coinvolte non solo le parti sociali ma tutti gli stakeholders, compresi i cittadini di Taranto che hanno diritto a una risposta".