Eni: Descalzi, 'Covid ha colpito settore con forza mai vista, abbiamo reagito rapidamente'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "L'emergenza coronavirus ha colpito in modo inaspettato e ha avuto ripercussioni sulla vita di tutti. Anche il settore energetico è stato colpito con una forza mai vista. Nell'affrontare questa crisi abbiamo reagito rapidamente con flessibilità e resilienza per superare la crisi". Ad affermarlo, nel corso della presentazione del piano 2021-24 alla comunità finanziaria, è l'ad di Eni, Claudio Descalzi sottolineando che nonostante la crisi il gruppo non ha interrotto le sue produzioni.