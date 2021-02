Editoria: agenzia Lombardia Notizie da oggi in stato di agitazione (2)

19 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "Con spirito di responsabilità -sottolinea il cdr- abbiamo sempre assicurato il nostro servizio affidabile, tempestivo e riconosciuto, incrementando i prodotti editoriali che curiamo, tra cui la nuova testata online che ha contribuito a farci affermare come quarta agenzia italiana per presenza sul Digital".

"A fronte di tutto questo, registriamo che nulla di concreto è stato fatto neanche per garantire un futuro professionale ai nostri cinque colleghi in scadenza di contratto (regolarmente assunti a seguito di selezione pubblica) che, anche durante la pandemia, hanno offerto prestazioni che andavano ben oltre quanto previsto dall'inquadramento contrattuale del 'giornalista pubblico'".

Tuttavia, aggiunge il cdr dell'agenzia, "ancora una volta per senso di responsabilità e a fronte della disponibilità manifestata dalla Presidenza, attraverso l'assessorato alla Comunicazione, di attivare immediatamente, dopo anni, un Tavolo da convocarsi entro mercoledì 24 febbraio con l'obiettivo di individuare entro 15 giorni (ossia entro il 5 marzo 2021) le soluzioni più adeguate per Lombardia Notizie, accogliamo - come unica eccezione - la richiesta di seguire domenica 21 febbraio gli eventi in programma a Codogno in occasione dell'anniversario della pandemia.Ringraziamo l'Associazione Lombarda dei giornalisti (Alg), articolazione territoriale della Fnsi che, tramite il suo presidente Paolo Perucchini, ha concretamente manifestato sostegno alle nostre istanze. Spiace invece constatare il silenzio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia e nazionale".