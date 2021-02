DCD Studi Estetici, inizia il 2021 con il nuovo sito web

19 febbraio 2021 a

a

a

(Roma, 19 febbraio 2021) - È online il nuovo sito web di DCD Studi Estetici, realtà specializzata nel campo della perdita di peso, del modellamento corporeo e della cura della cellulite, da oltre 40 anni al servizio del benessere.

DCD Studi Estetici rinnova la sua veste e la sua comunicazione con un innovativo progetto didigitalizzazione in linea con le attuali evoluzioni web, per proiettare la notorietà del brand – oggi presente sul territorio con un franchising d'eccellenza– anche online, diffondendo la sua idea di continuità fra tradizione e innovazione.

Il sito mette in risalto l'esperienza di DCD Studi Estetici e l'attenzione che ha sempre avuto verso il cliente. Leggendo Le Storie di Successo è possibile conoscere l'efficacia del metodo DCD e come questo abbia cambiato la vita a molte persone. Il sito unifica le tre sedi di Roma e quella di Pescara presentando l'offerta completa del franchising in espansione. Nel sito è possibile visitare le pagine delle singole sedi e prenotare direttamente i trattamenti usufruendo degli omaggi e convenzioni.

DCD Studi Estetici è un punto di riferimento nel mondo della bellezza e del benessere. Oggi si occupa di restituire all'organismo il suo perfetto equilibrio biologico, fornendo una serie di percorsi dimagranti che rispettano l'armonia e la salute fisica.

In particolare,

Il programma si basa sull'azione della Nuova Electrosculpture: un metodo brevettato ed efficace, consolidato da oltre 40 anni di risultati, che migliora gli effetti della classica elettroscultura e permette un dimagrimento generale e fisiologico.

Nuova Electrosculpture e dieta CADN

Il trattamento Nuova Electrosculpture si basa sulla diffusione di correnti galvaniche a bassissima densità che stimolano l'attività biologica dell'epidermide e i processi metabolici-cellulari.

Il percorso richiede dalle 10 alle 40 sedute, a seconda delle esigenze, e oltre al dimagrimento permette un miglioramento della circolazione sanguigna delle gambe, tonificando lo strato cutaneo superficiale, con una conseguente riduzione degli inestetismi della cellulite. Il risultato è una pelle più elastica e dall'aspetto lineare, con effetti visibili anche dopo poche sedute.

In una perfetta sinergia operativa, il trattamento estetico di Nuova Electrosculpture viene proposto in combinazione a un percorso alimentare equilibrato. Per questo, DCD Studi Estetici ha formulato la Dieta CADN, la Crono Alimentazione Dissociata Normocalorica, che consiste nell'adottare un regime sano e variegato mirato a una riduzione graduale di peso.

La dieta CADN, naturalmente, è formulata da medici specializzati nel campo della nutrizione, che misurano la massa corporea e lo strato adiposo, creando una dieta personalizzata e conforme alla salute del cliente. Da tutto ciò consegue un dimagrimento fisiologico, quindi completamente naturale, che, in combinazione ai trattamenti snellenti, non richiede nessuna privazioni, a differenza delle classiche diete ipocaloriche.

Proprio sul portale online appena inaugurato che è possibile scoprire a 360° l'offerta di DCD Studi Estetici. Il sito, frutto di una realtà che nel tempo ha saputo valorizzare la sua competenza sul campo, mette in luce il know-how del brand in una nuova esperienza tutta digitale. Un'abilità oggi valorizzata anche dai migliori professionisti nel campo medico, nella bellezza e nella nutrizione, costantemente formati per offrire ai clienti i processi più dinamici per il controllo e la riduzione del peso.

Tutti i trattamenti snellenti di DCD Studi Estetici

Oggi DCD Studi Estetici offre una delle proposte di benessere più complete nel campo del dimagrimento: dalla Cryoultrasound, per eliminare gli accumuli adiposi, alla Radiofrequenza, per contrastare gli effetti dell'invecchiamento, tutti i trattamenti di bellezza assicurano un risultato efficace e duraturo.

Tra questi spiccano anche la Radiofrequenza Viso, che stimola i naturali processi biologici alla base della luminosità della pelle del volto, e la Nuova Pressoterapia, che agisce sulla ritenzione dei liquidi, sulla circolazione linfatica e sull'effetto a buccia d'arancia.

Naturalmente, oggi l'esperienza di DCD Studi Estetici va di pari passo alla ricerca, che si affianca ai nuovi ritrovati in fatto di tecnologia. Per assicurare risultati che superino le aspettative, il centro si affida infatti ai migliori macchinari sul mercato, in modo da garantire effetti duraturi, sempre nel pieno rispetto della sicurezza.

A tutto ciò, DCD Studi Estetici affianca una proposta completamente dedicata alla soddisfazione delcliente, per garantire un'esperienza di benessere, sempre orientata al conseguimento dei risultati.

Per maggiori informazioni

Sito web:

Responsabilità editoriale: TiLInko.it - Img Solutions srl