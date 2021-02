Covid: Mattarella a inaugurazione Corte Conti, 'speriamo prossimo anno avvio normale'

19 febbraio 2021 a

Roma, 19 (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto questa mattina alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 e di insediamento del presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, che si è svolta nell'Aula delle Sezioni riunite. Un evento tenutosi naturalmente in maniera diversa rispetto al solito, nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia. Proprio per questo il Capo dello Stato, incontrando il presidente Carlino prima della cerimonia, ha espresso l'auspicio che "l'anno venturo" l'inaugurazione posa svolgersi "normalmente".