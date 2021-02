19 febbraio 2021 a

Firenze, 19 feb. - (Adnkronos) - "Dove vediamo qualche focolaio interveniamo coi tamponi, se individuiamo un problema reale allora facciamo zone rosse, ma in questo momento non ne ho previste". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in collegamento con la trasmissione Tagadà su La7.