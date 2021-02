Covid: Fontana, 'macchina Lombardia pronta, servono più vaccini'

19 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "Questa settimana il piano vaccini in Lombardia è partito con grandi adesioni sul portale online. Stiamo vaccinando gli over 80 e le forze dell'ordine. La macchina organizzativa è partita ed è pronta per lavorare su numeri importanti, ma al momento dobbiamo attenerci alle disponibilità dei vaccini in arrivo. Dobbiamo riceverne di più per poter intensificare la campagna di vaccinazione". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un messaggio video.