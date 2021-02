Covid: Africa supera 100mila morti

19 febbraio 2021 a

a

a

Addis Abeba, 19 feb. (Adnkronos) - L'Africa supera il triste traguardo dei 100mila morti per il coronavirus. Gli ultimi dati diffusi oggi dai Cdc Africa, i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie dell'Unione Africana, registrano 100.294 morti per i covid-19 nel continente, mentre le persone contagiate sono in totale 3.796.354 e i guariti 3.346.404.

Quasi la metà dei decessi, ben 48.708, sono avvenuti in Sudafrica, il paese più colpito del continente, dove i contagiati sono arrivati a 1.498.766.