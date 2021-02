Caso Martina Rossi: processo d'appello bis il 7 aprile a Firenze

19 febbraio 2021 a

Firenze, 19 feb. - (Adnkronos) - Si aprirà il 7 aprile a Firenze, e proseguirà con una seconda udienza il 14 aprile il processo di appello bis per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese di 20 anni che il 3 agosto del 2011 precipitò dal balcone di una camera al sesto piano dell'hotel Santa Ana a Palma di Maiorca, in Spagna.

Il 21 gennaio scorso la Cassazione aveva ordinato un nuovo appello nei confronti di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due 29enni di Castiglion Fibocchi (Arezzo) imputati di tentata violenza sessuale di gruppo sulla ragazza.

La notte tra il 2 e il 3 agosto del 2011, di ritorno da una serata in discoteca, Martina Rossi salì in camera dei due giovani di Castiglion Fibocchi perché nella sua le amiche erano in compagnia degli altri due ragazzi della comitiva di aretini e avevano formato due coppie. All'alba Martina precipitò dal balcone della stanza 609, quella dei due giovani aretini.