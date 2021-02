Caso Martina Rossi: processo d'appello bis il 7 aprile a Firenze (2)

19 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Dopo indagini in Spagna, dove il caso fu archiviato come suicidio, i genitori di Martina hanno lottato a lungo per far riaprire il caso. I due ragazzi vennero rinviati a giudizio e poi condannati in primo grado, il 14 dicembre del 2018, a sei anni di reclusione dal tribunale di Arezzo per tentata violenza sessuale di gruppo e morte in conseguenza di altro reato.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, la ragazza precipitò mentre stava tentando di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale messo in atto dai due ragazzi. Il verdetto è stato ribaltato dalla Corte d'assise di appello di Firenze e, nel frattempo, uno dei due reati, la morte in conseguenza di altro reato, era andato in prescrizione. Poi la decisione degli ermellini di far celebrare un nuovo processo di appello.

L'avvocato Stefano Savi, legale dei genitori di Martina Rossi, si è detto "soddisfatto" per i tempi rapidi con cui è stato fissato il processo, sottolineando che "evidentemente la Corte di appello di Firenze ha tenuto conto dei tempi della prescrizione, che scatterà ad agosto".