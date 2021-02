Casinò online non Aams sicuri e affidabili: ecco dove trovarli

19 febbraio 2021 a

(Roma 18 febbraio 2021) - Dal 2011, in Italia, il gioco d'azzardo è diventato legale e l'offerta di gioco online si fa sempre più avvincente. Per entrare in questa realtà, però, occorre saper distinguere i siti legali da quelli illegali; infatti, stando a quanto emanato dal governo italiano, sono ritenuti legali i siti che predispongono di una regolare licenza (assegnata tramite un apposito bando dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Spetta, dunque, allo Stato decretare l'accesso al mercato a nuovi operatori e - attualmente - le piattaforme legali di gioco d'azzardo presenti in Italia sono circa 200. Durante l'emergenza sanitaria di Covid-19 e il lockdown, molte persone si sono appassionate a questa realtà digitale e - stando ai recenti dati - dal 2017 fino al primo semestre del 2020 c'è stato un incremento delle entrate di circa il 30% in tutto il settore del gioco d'azzardo.

Casinò AAMS o ADM: cosa significa?

Quando si parla di casinò online legali si fa riferimento ai casinò AAMS -

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - l'agenzia addetta alla gestione del gioco d'azzardo. Dall'anno 2012, però, i suoi incarichi sono stati affidati all'Agenzia delle Dogane e da lì è diventata ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Ma quali sono le caratteristiche di un casinò a norma?

Ecco i requisiti da rispettare:

- offrire un sito di gioco in lingua italiana con dovuta assistenza;

- vietare il gioco ai minori di 18 anni;

- garantire regole chiare, bonus ed eventuali promozioni;

- offrire software e giochi certificati in tutta sicurezza;

- garantire il pagamento delle vincite;

- mettere a disposizione metodi di pagamento e di prelievo sicuri;

- offrire una corretta gestione dei dati personali;

- allegare informazione sul gioco;

- offrire la possibilità di auto esclusione dal gioco.

Gli operatori online presenti sul mercato italiano devono mettere a disposizione dell'utente tutti i requisiti citati e per giocare ai casinò AAMS, prima di tutto, bisogna essere maggiorenni.

Per poter praticare questa attività, inoltre, bisogna stipulare un contratto di gioco con il casinò. Si tratta di una procedura che viene effettuata al momento dell'iscrizione con la registrazione dei propri dati personali.

Questo step è importante affinché i casinò online legali possano garantire il rispetto di quanto imposto dalla legge italiana.

Su www.bonus-mania.com/migliori-casino-online-non-aams/ è possibile trovare i migliori casinò online non AAMS legali e sicuri, con autorizzazione concessa dall'Unione Europea. Stando a quanto chiarito dal portale web, è possibile accedere ai

Casinò online non Aams: tutto ciò che c'è da sapere

La possibilità di giocare da ogni posto del mondo, senza dover attenersi a restrizioni in base al paese di provenienza e così via, è un enorme vantaggio e la creazione di un account di gioco è davvero immediata. Come affidarsi a un casinò online sicuro? Per valutarne la sicurezza e la professionalità, i casinò senza licenza AAMS sono valutati e analizzati dagli esperti di gambling della piattaforma sopracitata.

Inoltre, è bene sapere che per scegliere i casinò stranieri anziché quelli che operano con licenza AAMS in Italia, occorre prendere in considerazione i ricchi bonus di benvenuto (definiti più vantaggiosi da quelli offerti dai casinò digitali AAMS).

In Italia, così come negli altri Paesi, i giocatori sono aumentati e se prima il gioco d'azzardo era un tabù, adesso è considerato un ottimo svago. È importante, soprattutto, affidarsi al senso di responsabilità e tutelare la propria privacy quando ci si imbatte in queste realtà virtuali.

Qual è la differenza tra un casinò online certificato AAMS (ora ADM, Agenzia delle dogane e dei Monopoli) e un casinò online certificato non AAMS: il casinò online certificato AAMS, ha ottenuto concessione per operare in Italia e il casinò online certificato non AAMS, ha ottenuto autorizzazione a livello europeo con concessione maltese e la differenza principale è che non ha voluto aderire alla tassazione italiana.

