Arte: gli affreschi più antichi d'Europa scoperti nella cattedrale di Augusta in Baviera (2)

(Adnkronos) - L'affresco di Giovanni Battista comprendente due parti che rappresentano la sua nascita e il suo battesimo sarebbe stato distrutto durante la costruzione di una finestra gotica nel XIV secolo e risalirebbe allo stesso periodo delle due pitture murali superstiti.

Gli studiosi ritengono che i due affreschi riscoperti siano stato realizzati subito dopo la costruzione, all'inizio dell'XI secolo, della cattedrale rendendoli tra i più antichi insieme a quelli della chiesa di San Giorgio di Oberzell a Reichenau, nella Germania meridionale.

I restauratori hanno accuratamente pulito, rinforzato e fotografato gli affreschi per studiarli più precisamente. Birgit Neuhäuser, portavoce dell'Ufficio statale bavarese per la conservazione dei monumenti storici, ha indicato che non sono previste per ora misure particolari per la loro conservazione perché sono molto alti, al riparo dai danni che può causare il passaggio dei visitatori. "Non sono particolarmente in pericolo" a causa dell'umidità o del caldo - ha detto - Dopo la pulizia e lo stoccaggio sono in condizioni stabili e durevoli".