Ancot, consulenti tributari chiedono proroga scadenza comunicazioni titolari effettivi

19 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 19 feb. (Labitalia) - L'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, chiede una proroga per l'invio, previsto per il 15 marzo, delle comunicazioni al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, cosi come disciplinato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, numero 125 in recepimento della V direttiva Antiriciclaggio dell'Unione europea.

Il presidente dell'Ancot Celestino Bottoni ha detto: "I professionisti necessitano di tempi adeguati per poter svolgere l'adempimento che, ad oggi, di fatto risulta inibito stante la mancata emanazione del provvedimento attuativo e la cui scadenza si interseca con una mole considerevole di altre scadenze di periodo, su tutte l'invio delle dichiarazioni Iva con Lipe 4° trimestre 2020 e delle certificazioni uniche".

"Ancot - ha ricordato - si auspica pertanto che il ministero dell'Economia e delle finanze e il ministero dello Sviluppo economico prendano atto della situazione e dispongano, in tempi brevissimi, adeguata proroga concedendo a tutti la possibilità di svolgere i propri compiti con la massima oculatezza e professionalità".