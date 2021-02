Turismo: con 'Basilicata tourism talk' una giornata di formazione in streaming

18 febbraio 2021 a

a

a

Potenza, 18 feb. (Labitalia) - L'emergenza Covid ha messo in ginocchio l'intero comparto turistico, ma gli imprenditori vogliono ripartire più carichi di prima, soprattutto nel sud Italia. Con il Basilicata Tourism Talk, evento digitale gratuito in programma il 3 marzo, i più importanti professionisti del settore avranno spazio di condividere idee e progetti per organizzare la tanto agognata ripartenza e far nuovamente risplendere il territorio regionale.

Fornire valore al turismo regionale con una giornata interamente dedicata agli operatori turistici lucani e diffondere un messaggio di speranza per ripartire compatti e con maggiori competenze. Questo è infatti il principale obiettivo di Basilicata Tourism Talk, un evento digitale di formazione e incontri, organizzato da Turismore di Giacinto Marchionna e Moore Communication di Annalisa Romeo, per fornire informazioni sui principali trend che segneranno la ripresa turistica nei mesi a venire. 4 le principali aree tematiche su cui verteranno i dibattiti: Accoglienza, Destination, Food&Wine, Cassette degli attrezzi.

All'evento parteciperanno importanti relatori, molti dei quali lucani e del Sud Italia, impegnandosi in 4 speech di 50 minuti per ciascuna area tematica. Un'occasione unica per confrontarsi con professionisti del settore e consulenti della comunicazione, scambiarsi idee pratiche e consigli. L'appuntamento è fissato alle 14:30 del 3 marzo sulla piattaforma https://btt.iinformaticasrl.it/ con la possibilità di poter partecipare in stanze virtuali ai seminari di 50 minuti. L'evento è totalmente fruibile in maniera gratuita.

“L'emergenza sanitaria ha messo in ginocchio il settore del turismo, da anni una delle fonti più redditizie del nostro Paese e soprattutto della Basilicata - ha spiegato Marchionna - La strada per la ripresa è ancora lunga, ma non dobbiamo perderci di animo. Abbiamo deciso di realizzare Basilicata Tourism Talk per imprimere un forte segnale di speranza al settore. Il mondo intero ci aspetta e dobbiamo farci trovare pronti con le giuste competenze, i giusti prodotti turistici e innalzare il livello qualitativo della nostra offerta. Tecnologia, innovazione e ricerca sono strumenti che utilizzeremo a nostro vantaggio e questo webinar gratuito rappresenta il primo passo di un grande percorso”.

Molteplici i destinatari di questa grande iniziativa digitale: dagli operatori del settore alberghiero ed extra-alberghiero alle guide e accompagnatori turistici, dai ristoratori e l'intero settore food & beverage alle agenzie incoming & outgoing, fino ad arrivare al settore della mobilità turistica. Ampio spazio anche agli operatori turistici della Regione Basilicata in generale, alle Pro Loco e Associazioni di promozione territoriale, e al settore cultura (musei, aree archeologiche). Il webinar, infine, è particolarmente indicato anche per gli studenti con ambito di studio nel settore turistico e agli amministratori locali.

“Abbiamo deciso di organizzare quest'evento, un laboratorio per comprendere come anche con le nostre forze il tessuto imprenditoriale del turismo in senso ampio della Basilicata sia capace di guardare al futuro, di costruire opportunità e collaborare per crescere insieme - ha spiegato Romeo- La formazione è una di quelle attività che il settore del marketing e della comunicazione, al pari passo di quello del management turistico, deve continuamente portare avanti non come costo, bensì investimento per crescere e migliorare costantemente l'offerta. Una delle grandi domande ancora senza risposta rappresenta il cambiamento della domanda turistica nel post Covid e come si possano adattare le nostre capacità e competenze a queste nuove dinamiche. Noi cerchiamo di raccontarlo a Basilicata Tourism Talk. Il ringraziamento va ai numerosi relatori che ci hanno dato la disponibilità a partecipare e che con la loro autorevolezza ci regalano 50 minuti del loro tempo e della loro professionalità”.